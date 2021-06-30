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Около 500 любителей бега поучаствуют 4 июля в Брестском полумарафоне

30.06.2021 08:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский полумарафон проведут 4 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.

Стартовый городок расположится рядом с площадкой у главного входа в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Для участия зарегистрировались около 500 любителей бега со всех регионов Беларуси. Они смогут преодолеть 5, 10 км и 21 км 97,5 м. Также предусмотрены детские забеги.

Организаторы рассматривают возможность проведения раздельных стартов с учетом антиковидных мер предосторожности. Будет бесконтактная выдача медалей, которые получат все участники. "Полумарафон в нашем городе пройдет уже не в первый раз. Постепенно он становится более узнаваемым в стране. Единственное, пока не можем четко определиться с трассой - она у нас каждый раз меняется. Стараемся найти оптимальный вариант для бега. Реконструкция набережной Мухавца очень помогает в этом. Возможно, когда там будут завершены работы, будем задействовать ее полностью", - отметила Олеся Округ.

Любителей активного отдыха может заинтересовать еще одно мероприятие. На 24 июля запланирован велозаезд, посвященный Дню освобождения Бреста и Брестского района. Стартует он от стен Брестской крепости. Маршрут проляжет до деревни Скоки, где находится усадьба Немцевичей. Присоединиться к заезду сможет любой желающий.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Стартовый городок расположится рядом с площадкой у главного входа в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Для участия зарегистрировались около 500...
 
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