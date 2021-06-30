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Центр профилактики "Альтернатива" откроется в Новолукомле 1 июля

30.06.2021 09:33 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Новолукомле 1 июля откроется центр профилактики "Альтернатива", где представители разных ведомств будут вести работу с категориями граждан, нуждающихся в особом внимании. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Чашникском райисполкоме.

Центр профилактики создан на базе бывшего госпрофлицея в г.Новолукомль. Помещение центра разделено на конференц-зал и выставочно-демонстрационную зону, которая в свою очередь включает тематические площадки, где будут использоваться интерактивные формы подачи информации.

"Центр профилактики "Альтернатива" представляет собой новую модель профилактической работы с различными возрастными категориями населения Чашникского района. Для достижения главной цели деятельности центра необходимо организованное и тесное межведомственное сотрудничество. Все субъекты взаимодействия должны быть заинтересованы в положительном результате, который значительно улучшится при условии объединения и координации всех заинтересованных структур. Центр профилактики как раз станет единым пространством, где специалисты учреждений образования, культуры, здравоохранения, РОВД, РОЧС, территориального центра социального обслуживания населения, представители общественных объединений и организаций в доступной для детей и молодежи форме представят информацию о необходимости ведения здорового и безопасного образа жизни, влиянии негативных факторов на их будущее", - рассказали в райисполкоме.

В "Альтернативе" большое внимание будет уделяться мероприятиям, направленным на противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактике их употребления, а также социальной реабилитации лиц, больных наркоманией. Еще одним направлением станет борьба с пьянством и алкоголизмом и профилактика пагубных привычек как среди молодежи, так и среди людей старшего поколения. Здоровый образ жизни, активный отдых с пользой для организма, социально значимая деятельность как альтернатива асоциальному поведению - еще одно конструктивное направление для самореализации молодежи и взрослых. Таким образом, усилия всех заинтересованных ведомств будут направлены на воспитание гражданина, здорового и телом, и душой.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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В "Альтернативе" большое внимание будет уделяться мероприятиям, направленным на противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактике их употребления, а...
 
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