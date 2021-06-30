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Акция "Падары немаўляцi вышыванку" пройдет в Могилевской области 2 июля

30.06.2021 09:33 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Акция "Падары немаўляцi вышыванку" пройдет в Могилевской области в канун Дня Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном комитете ОО "БРСМ".

Областная акция пройдет 2 июля на базе родильного дома Могилевской городской больницы СМП. В преддверии Дня Независимости активисты движения "Доброе сердце", актив БРСМ совместно с членом Совета Республики Национального собрания, первым секретарем ЦК ОО "БРСМ" Дмитрием Воронюком и первым секретарем Могилевского областного комитета Владимиром Павловским посетят родильный дом и подарят подарки новорожденным.

"Участники акции передадут мамам и их деткам, родившимся накануне Дня Независимости, детскую одежду с национальным белорусским орнаментом, цветы и поздравят маленьких граждан Беларуси", - отметили в обкоме.

Кроме этого, для мам под окнами роддома пройдет концертная программа с участием талантливой молодежи региона.

Организатором мероприятия выступает Могилевский областной комитет ОО "Белорусский республиканский союз молодежи".-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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"Участники акции передадут мамам и их деткам, родившимся накануне Дня Независимости, детскую одежду с национальным белорусским орнаментом, цветы и поздравят...
 
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