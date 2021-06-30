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Уникальный для Беларуси экстрим-парк откроют в Солигорске в июле

30.06.2021 11:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстрим-парк откроют в Солигорске в начале июля. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела спорта и туризма Солигорского райисполкома Евгений Павлов.

"Открытие уникального экстрим-парка по улице Набережной приурочат к проведению на его территории первого этапа чемпионата Belarus Skateboard Challenge 2021. Таким образом, современная площадка для занятий скейтбордингом и роликобежным спортом начнет приносить пользу и будет востребована с первого дня открытия", - рассказал Евгений Павлов.

Как отметил начальник отдела, площадка не имеет аналогов в Беларуси. Парк состоит из девяти модулей на площади 1500 кв.м. для многих видов катания, что позволяет начинающим и профессиональным спортсменам выполнять на его территории простые и сложные трюки.

Парк построен при финансовой поддержке "Беларуськалия". Проект разработан в соответствии с рекомендациями Белорусской федерации скейтбординга, поэтому объект подходит по всем критериям для соревнований в этом виде спорта.

10-11 июля на территории новой площадки в Солигорске профессиональные скейтеры страны примут участие в соревновательной программе в двух дисциплинах: Street и Park. На каждую выделен день. Победители будут определяться в трех категориях: юниоры, мужчины, женщины. Желающие поучаствовать могут пройти предварительную регистрацию до вечера 5 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Открытие уникального экстрим-парка по улице Набережной приурочат к проведению на его территории первого этапа чемпионата Belarus Skateboard Challenge 2021.
 
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