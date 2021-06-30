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Новое здание судов Первомайского и Советского районов открыто в Минске

30.06.2021 11:45 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске торжественно открылось новое здание судов Первомайского и Советского районов столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Верховного суда Валентин Сукало подчеркнул значимость события для города и судебной системы страны. "Строительная история объекта непростая. Возведение здания было начато в 2010 году, по различным причинам приостанавливалось. В 2019-м оно было возобновлено. Получилось уникальное, современное, прекрасно оснащенное здание. Сметная стоимость его - свыше Br25 млн, в том числе свыше Br7 млн - собственные средства Верховного суда. Строители смогли сэкономить средства, благодаря чему мы имеем возможность начать строительство нового суда в Островце", - сказал на открытии Валентин Сукало.

По его словам, почти все суды страны функционируют в достаточно благоприятных условиях.

"Хочется, чтобы этот дом стал настоящим дворцом правосудия. Чтобы в нем торжествовали закон и справедливость", - напутствовал председатель Верховного суда.

Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс отметила, что построено новое здание правосудия благодаря личной поддержке главы государства. "Это здание воплощает в себе заботу не только о судьях, но и о простых гражданах нашей страны, им должно быть удобно в этом доме. Особенно когда речь идет о людях с ограниченными возможностями. Здание соответствует всем необходимым социальным стандартам", - добавила она.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев также обратил внимание на комфортные условия, созданные в новом объекте. "Судейская работа - это ответственная работа, потому что за каждым решением стоят судьбы людей", - отметил глава столицы.

Новое серо-бежевое здание переменной этажности расположено по ул.Ф.Скорины. Потребность в нем назрела давно: старые здания представляли собой двухэтажки послевоенной постройки с маленькими обветшалыми кабинетами, узкими коридорами, где при большом числе посетителей было трудно дышать.

В новом корпусе - более десятка залов разной вместимости для слушания гражданских и уголовных дел. На первом этаже обустроены нотариальная контора, отделение банка, буфет, служебные помещения. Рядом со зданием небольшой внутренний дворик для отдыха, автостоянка.

Работники судов двух районов справили новоселье еще в начале июня, сегодня же здание открылось официально.

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Теги: Минск
 
 
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Новое серо-бежевое здание переменной этажности расположено по ул.Ф.Скорины. Потребность в нем назрела давно: старые здания представляли собой двухэтажки...
 
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