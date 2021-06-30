|
В Минском зоопарке родились европейская лань, косуля и винторогий козел
30.06.2021 11:45 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение июня в Минском зоопарке родились винторогий козел, европейская лань и косуля, сообщили БЕЛТА в учреждении.
"Первый месяц лета получился в зоопарке не самым обычным, ведь у трех пар копытных животных случилось прибавление. Родителями стали винторогие козлы, европейские лани и косули. Малыши быстро освоились в вольерах и вовсю изучают неизведанный мир, но пока делают это под пристальным наблюдением мам. Винторогий козленок - настоящий хвостик, потому что не отходит от взрослых особей ни на шаг, а вот европейская косуля совершенно самостоятельна", - рассказали в учреждении.
Как отметили в зоопарке, молодые животные быстро растут и чувствуют себя комфортно. Посетители уже могут посмотреть на малышей в вольерах.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отметили в зоопарке, молодые животные быстро растут и чувствуют себя комфортно. Посетители уже могут посмотреть на малышей в вольерах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)