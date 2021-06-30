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В Минском зоопарке родились европейская лань, косуля и винторогий козел

30.06.2021 11:45 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение июня в Минском зоопарке родились винторогий козел, европейская лань и косуля, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Первый месяц лета получился в зоопарке не самым обычным, ведь у трех пар копытных животных случилось прибавление. Родителями стали винторогие козлы, европейские лани и косули. Малыши быстро освоились в вольерах и вовсю изучают неизведанный мир, но пока делают это под пристальным наблюдением мам. Винторогий козленок - настоящий хвостик, потому что не отходит от взрослых особей ни на шаг, а вот европейская косуля совершенно самостоятельна", - рассказали в учреждении.

Как отметили в зоопарке, молодые животные быстро растут и чувствуют себя комфортно. Посетители уже могут посмотреть на малышей в вольерах.-0-

В Минском зоопарке родились европейская лань, косуля и винторогий козел

В Минском зоопарке родились европейская лань, косуля и винторогий козел

В Минском зоопарке родились европейская лань, косуля и винторогий козел

В Минском зоопарке родились европейская лань, косуля и винторогий козел

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметили в зоопарке, молодые животные быстро растут и чувствуют себя комфортно. Посетители уже могут посмотреть на малышей в вольерах.
 
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