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Программа модернизации районных судов в Минске завершена - Сукало

30.06.2021 12:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С открытием нового здания судов Первомайского и Советского районов столицы в Минске полностью завершена модернизация районных домов правосудия. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало на торжественной церемонии открытия нового объекта по ул.Ф.Скорины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этим объектом завершилась программа строительства, модернизации, реконструкции зданий районных судов города Минска. Можно сказать, что сбылась давняя мечта - сделать все суды города вот такими, как этот", - отметил Валентин Сукало, обратив внимание на современное оснащение и комфортные условия в новом доме правосудия.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С открытием нового здания судов Первомайского и Советского районов столицы в Минске полностью завершена модернизация районных домов правосудия.
 
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