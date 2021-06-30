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Международная спартакиада по инваспорту "Золотой лев" стартует в Могилеве 1 июля

30.06.2021 13:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Открытая городская спартакиада инвалидов-колясочников "Золотой лев" соберет в Могилеве 1-4 июля более 60 участников. На соревнования приедут спортсмены-любители из Беларуси, России и Украины, рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевской организации реабилитации и спорта инвалидов-колясочников Олег Юрков.

"В программу состязаний войдут: дартс, армрестлинг, стрельба из пневматической винтовки в положении сидя, - отметил собеседник. - Кроме того, участники посоревнуются в спортивных играх - корнхоле, бочче, новусе и жульбаке. С многими из этих игр я познакомился 10 лет назад на соревнованиях в Москве и решил развивать эти направления в Могилеве".

Победителей "Золотого льва" наградят кубками, медалями и дипломами. Кроме того, участники получат памятные сувениры и книги о Могилеве. Последний день соревнований будет посвящен культурной программе - экскурсии по областному центру и посещению мест боевой славы, в том числе мемориального комплекса "Буйничское поле".

"Во время таких соревнований мы не только боремся за победу, но и проводим время со своими друзьями из соседних стран, обмениваемся мнениями о развитии инваспорта, поддерживаем друг друга, - заключил Олег Юрков. - Именно поэтому к нашей открытой городской спартакиаде с каждым годом подключается все больше людей".

Соревнования проводятся в семнадцатый раз и приурочены к Дню города Могилева и Дню Независимости. В этом году они состоятся на базе могилевского Ледового дворца. Организаторами спартакиады выступили Могилевская организация реабилитации и спорта инвалидов-колясочников, управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, отдел спорта и туризма горисполкома и городской физкультурно-спортивный клуб.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Соревнования проводятся в семнадцатый раз и приурочены к Дню города Могилева и Дню Независимости. В этом году они состоятся на базе могилевского Ледового дворца.
 
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