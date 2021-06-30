Независимость страны куется коллективным трудом - Шулейко

Источник материала: БелТА

30 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Независимость страны куется коллективным трудом, заявил сегодня на церемонии чествования лауреатов звания "Человек года Брестчины" и организаций, занесенных на областную Доску почета, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние пять лет Брестская область достигла высочайших результатов в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, совокупном развитии. Много вложено инвестиций, построено, есть задел на будущее. Без идей, творческого подхода лучших людей региона это невозможно было бы сделать. Именно вашим трудом, вашими трудовыми коллективами куется независимость страны", - подчеркнул губернатор. Он поблагодарил лауреатов за плодотворную работу, поздравил с наступающим государственным праздником.

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие области по итогам работы за 2020 год почетного звания "Человек года Брестчины" в различных сферах удостоены 15 жителей региона. Среди них директор иностранного торгово-производственного унитарного предприятия "Стэнлес" Роман Гришковец, прораб СМУ №1 КУПСП "Брестжилстрой" Константин Денисик, директор Ивановского ЖКХ Сергей Воронин, председатель СПК "Доропеевичи" Малоритского района Василий Юхимук. Дипломы лауреатов вручены директору Лунинецкой детской школы искусств Ольге Белоус, мастеру спорта международного класса по плаванию Анастасии Шкурдай, главному редактору Столинской районной газеты "Навіны Палесся" Елене Климушко, директору Ивацевичского ТЦСОН Денису Покалюку.

Также на Доску почета Брестской области занесены 11 победителей соревнования за достижение наилучших результатов в выполнении основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития среди городов, районов, поселковых и сельских советов, организаций и учреждений. Лучшими признаны Ивановский район, Лахвенский сельский совет Лунинецкого района, Брестский мясокомбинат, ОАО "Агро-Колядичи" Пружанского района, Ивацевичская ПМК-11, частное транспортное предприятие "Курс", Брестский филиал РУП "Белпочта", Пинский аграрный технологический колледж, областная библиотека им.М.Горького, Березовская ЦРБ имени Э.Э.Вержбицкого, Брестский областной диспансер спортивной медицины.

На праздничном мероприятии награды также вручили победителям конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь 2020 года" и премии Брестского облисполкома за достижения в области качества. Церемония прошла в академическом театре драмы.-0-













Фото Вадима Якубёнка