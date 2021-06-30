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Пограничную заставу "Глушкевичи" открыли в Лельчицком районе

30.06.2021 13:51 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Лельчицкий район /Корр. БЕЛТА/. Пограничную заставу "Глушкевичи" Мозырского пограничного отряда открыли сегодня в Лельчицком районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Застава охраняет участок государственной границы с Украиной протяженностью около 50 км. В прошлом году здесь завершили демаркацию. На участке находится межгосударственный пункт пропуска "Глушкевичи".

Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо отметил, что открывшаяся пограничная застава - это образец комплексного применения разнородных сил и средств в охране рубежей Беларуси. "Это застава XXI века", - подчеркнул он.

Застава строилась по программе "Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства", обратил внимание председатель Госпогранкомитета. "Мы взяли лучшее, что есть в наработках в Беларуси, России, Казахстане и других странах, объединили воедино и получили хороший технический комплекс", - добавил он.

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Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо отметил, что открывшаяся пограничная застава - это образец комплексного применения...
 
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