Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели провели тренировку на станции метро "Пушкинская" по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах метрополитена. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"По легенде учений в результате неисправности электрооборудования состава, двигавшегося в перегоне по пути от станции метро "Спортивная" до станции "Пушкинская", произошло загорание третьего вагона. Состав прибыл на станцию "Пушкинская". Происходит горение вагона с выделением большого количества дыма, имеются пострадавшие. По линии 112 поступают звонки пассажиров с сообщениями о происшествии", - рассказали в МЧС.

Работники МЧС отработали взаимодействие с администрацией и персоналом объекта в случае возникновения нештатных ситуаций (к примеру, начавшегося возгорания), провели разведку служебных помещений станции. По сценарию были эвакуированы 42 пассажира. Роль статистов выполняли курсанты Университета гражданской защиты. Еще четырех человек работники МЧС спасли при помощи носилок. Помощь пострадавшим оказывали медики МЧС.

На месте учений был создан штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, где находящийся на месте руководитель учений определял вводные задачи для отработки навыков, проверял слаженность действий и грамотность принятия решений.

Так, дополнительно произошло короткое замыкание с последующим загоранием 30 погонных метров кабелей в кабельном коллекторе в подплатформенном пространстве со стороны горящего состава. А также в головном вагоне был обнаружен предмет со знаком опасности, предварительно радиоактивный. Отделение химической и радиационной защиты Республиканского отряда специального назначения МЧС "ЗУБР" провело работу по извлечению источника и погрузке его в специальный контейнер для транспортировки.

Всего в тренировке были задействованы около 100 спасателей и 27 единиц техники.-0-













Фото МЧС