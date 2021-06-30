|
Сотрудники регистрационного отдела ГАИ Минска сегодня работают в усиленном режиме
30.06.2021 13:51 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время в МРО ГАИ ГУВД Мингорисполкома (ул.Тимирязева, 114) наблюдается приток граждан, желающих снять с учета до 1 июля транспортные средства. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В связи с этим сегодня сотрудники регистрационного отдела столичной Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. "Деятельность отдела будет продлена, чтобы успеть принять всех желающих", - добавили в ГАИ.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время в МРО ГАИ ГУВД Мингорисполкома (ул.Тимирязева, 114) наблюдается приток граждан, желающих снять с учета до 1 июля транспортные средства.
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)