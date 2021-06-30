Сотрудники регистрационного отдела ГАИ Минска сегодня работают в усиленном режиме

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время в МРО ГАИ ГУВД Мингорисполкома (ул.Тимирязева, 114) наблюдается приток граждан, желающих снять с учета до 1 июля транспортные средства. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В связи с этим сегодня сотрудники регистрационного отдела столичной Госавтоинспекции работают в усиленном режиме. "Деятельность отдела будет продлена, чтобы успеть принять всех желающих", - добавили в ГАИ.-0-