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График работы минского метро 3 июля изменен из-за праздничных мероприятий

30.06.2021 14:43 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная подземка в День Независимости 3 июля будет работать по измененному графику, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

"Для транспортного обеспечения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, 3 июля движение электропоездов на всех линиях метрополитена будет организовано с 5.30. Интервал движения на первой и второй линии - по графику субботних дней, только в период с 17.00 до 1.00 4 июля - 6 минут. На третьей линии движение будет осуществляться по графику выходного дня", - уточнили в метрополитене.

Станции на всех линиях будут закрыты на вход пассажиров 4 июля в 00.50, только на станции "Немига", "Октябрьская", "Фрунзенская", "Молодежная" пассажиры смогут попасть вплоть до 1.00.

На предприятии обратили внимание, что 3 июля с 8.00 до 12.00 возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на станции "Площадь Победы": в это время здесь будет проходить церемония возложения венков и цветов к монументу Победы.

Также Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты, чтобы избежать большого скопления людей и очередей.

На всех станциях метро проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт или электронных устройств (смартфонов, планшетов, смарт-часов, брелоков, колец и других), поддерживающих банковские платежные системы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Станции на всех линиях будут закрыты на вход пассажиров 4 июля в 00.50, только на станции "Немига", "Октябрьская", "Фрунзенская", "Молодежная" пассажиры смогут попасть...
 
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