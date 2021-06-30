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Девять праздничных площадок "Наследники Победы" будут работать 3 июля в Минске

30.06.2021 15:17 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять праздничных военно-тематических площадок под общим названием "Наследники Победы" будут работать 3 июля в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Они разместятся в парках имени Уго Чавеса, Победы, имени М.Павлова, имени Я.Купалы, экстремальных видов спорта, Комаровском сквере, в мемориальном комплексе "Курган Славы", спортивном комплексе "Чижовка-Арена" и у Национальной библиотеки.

Минчане и гости столицы смогут увидеть современное вооружение и военную технику, выступления армейских артистов, поучаствовать в конкурсах, испытать себя на военных тренажерах, сделать уникальные фото.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане и гости столицы смогут увидеть современное вооружение и военную технику, выступления армейских артистов, поучаствовать в конкурсах, испытать себя на...
 
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