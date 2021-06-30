﻿ Одежду с белорусским орнаментом новорожденным подарят в роддоме Борисова 1 июля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Одежду с белорусским орнаментом новорожденным подарят в роддоме Борисова 1 июля

30.06.2021 18:41 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове 1 июля пройдет акция "Падары немаўляцi вышыванку", сообщили БЕЛТА в Минском областном комитете ОО "БРСМ".

"В канун Дня Независимости члены волонтерского движения "Доброе Сердце" и актива БРСМ посетят родильный дом в Борисове, где поздравят мам и их новорожденных детей с праздником, а также подарят им детскую одежду с национальным белорусским орнаментом", - рассказали в областном комитете.

К поздравлениям присоединятся артисты образовательно-продюсерского центра "Голоса" - они выступят с музыкальными номерами под окнами роддома.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В канун Дня Независимости члены волонтерского движения "Доброе Сердце" и актива БРСМ посетят родильный дом в Борисове, где поздравят мам и их новорожденных детей с...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Столярная мастерская для трудовой реабилитации инвалидов откроется в ТЦСОН Витебского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by