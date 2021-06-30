Одежду с белорусским орнаментом новорожденным подарят в роддоме Борисова 1 июля

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове 1 июля пройдет акция "Падары немаўляцi вышыванку", сообщили БЕЛТА в Минском областном комитете ОО "БРСМ".

"В канун Дня Независимости члены волонтерского движения "Доброе Сердце" и актива БРСМ посетят родильный дом в Борисове, где поздравят мам и их новорожденных детей с праздником, а также подарят им детскую одежду с национальным белорусским орнаментом", - рассказали в областном комитете.

К поздравлениям присоединятся артисты образовательно-продюсерского центра "Голоса" - они выступят с музыкальными номерами под окнами роддома.-0-