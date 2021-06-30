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Столярная мастерская для трудовой реабилитации инвалидов откроется в ТЦСОН Витебского района

30.06.2021 18:41 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В июле откроется слесарная мастерская для инвалидов и пожилых в отделении социальной адаптации и реабилитации и дневного пребывания для инвалидов в городском поселке Сураж Территориального центра социального обслуживания населения (ТЦСОН) Витебского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор учреждения Екатерина Лазовская.

"Мастерская уже почти полностью оборудована. Здесь установлены станок токарный и деревообрабатывающий, электрорубанок, слесарный стол и др. Для удобства трудящихся в отделении дневного пребывания оборудовали душевую кабину с безбарьерной средой. Санузел оснащен водонагревателем, стиральной машиной, сушилками. На реализацию проекта было затрачено более Br16,7 тыс. Средства на новую мастерскую выделило посольство Германии в рамках привлечения иностранной безвозмездной помощи", - рассказала Екатерина Лазовская.

В новой мастерской будут производить сувенирную продукцию из дерева, фоторамки, кухонную утварь. В этом году ТЦСОН планирует выставить некоторые работы на "Славянском базаре в Витебске". Также руководство центра соцобслуживания будет искать заказчиков среди предприятий и организаций всех форм собственности.

В Сураже для работы в мастерской уже есть один человек. По программе трудовой адаптации в мастерскую его направил центр занятости. В дальнейшем ему могут предоставить постоянное место работы. Таким образом, он сможет иметь профессию, получать зарплату и чувствовать себя нужным в обществе. Кроме выполнения заказов для населения и организаций в мастерской будет проходить обучение пожилых граждан, которые хотят заниматься полезным делом и скрасить свой досуг. В перспективе здесь будут проводиться мастер-классы по столярному ремеслу для всех желающих, включая молодежь.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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В Сураже для работы в мастерской уже есть один человек. По программе трудовой адаптации в мастерскую его направил центр занятости. В дальнейшем ему могут...
 
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