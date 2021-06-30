Конкурс-пленэр мастеров резьбы по дереву пройдет в Бобруйском районе 2 июля

Источник материала: БелТА

30 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе 2 июля стартует конкурс-пленэр резьбы по дереву "Перевоплощение дерева". Такая информация размещена на сайте Могилевского облисполкома, передает БЕЛТА.

"Это будет третий конкурс-пленэр. Он состоится на базе отдыха "Вербки" с 2 по 9 июля, - рассказали организаторы. - Здесь соберутся около 30 виртуозов резьбы по дереву, которые посоревнуются в профессиональном мастерстве и конкурсе талантов".

Участниками конкурса станут постоянные работники организаций концерна "Беллесбумпром" и лесного хозяйства, учащиеся и студенты профильных учреждений образования и творческих специальностей, а также мастера резьбы по дереву, работающие самостоятельно либо в организациях без ведомственной подчиненности.

Тема нынешнего конкурса - "Купальская ночь". В течение недели мастера из всех уголков Беларуси и зарубежные гости будут выполнять конкурсные работы, которые оценят в двух номинациях - "Садово-парковая скульптура (и/или скамейка)" и "Художественная резьба". В каждой категории определят победителей. Организаторы конкурса готовят для них дипломы, кубки и призы. Кроме того, в каждой номинации лучшую работу определят зрители - голосованием.

Выставка готовых работ участников конкурса и подведение итогов состоится 9 июля. Все они впоследствии украсят парки и скверы белорусских городов. Завершится конкурс праздничным концертом. Вход на мероприятие свободный.-0-