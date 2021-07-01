Большой детский праздник стартует 3 июля в Могилеве

Источник материала: БелТА

1 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Увлекательные квесты и мастер-классы, работа интерактивных площадок и концертно-игровая программа - в могилевском парке Подниколье состоится большой детский праздник "Улыбнись, планета! В Могилеве - лето!". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в управлении по образованию Могилевского горисполкома.

Маленькие могилевчане и их родители, а также гости города смогут провести на свежем воздухе и в позитивной атмосфере целых четыре часа - с 12.00 до 16.00. Организаторы предложат ребятам принять участие в интерактивных тематических площадках "Лето туристическое", "#Мая_Зямля_Прыдняпроўе", "Легенды о Машеке", "Могилев эпохи Средневековья", "Могилев советский", "Могилев - город мужества и боевой славы" и другие.

Кроме того, в Подниколье разместится несколько площадок силовых структур и ведомств, в том числе Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь с участием кинологической службы.

Для творческой молодежи будут организованы арт-площадки "Мы рисуем лето" и "Я люблю Могилев". В Подниколье запланированы также концертно-игровая программа, мастер-классы, викторины, квесты и патриотические акции. Самых активных детей пригласят к участию в спортивных состязаниях.-0-