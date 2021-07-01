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Трудовые мастерские для людей с инвалидностью открываются в Минске

01.07.2021 08:51 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие специализированных трудовых мастерских для людей с инвалидностью состоится сегодня в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Предполагается, что мастерские будут способствовать социально-трудовой адаптации, реабилитации и интеграции в общество людей с инвалидностью, позволят им реализовать свое конституционное право на труд.

"Наша основная цель - продвижение инклюзии через содействие занятости людей с ограниченными возможностями, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, - пояснила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович. - Посетителями мастерских могут стать инвалиды старше 18 лет, в том числе и с ментальными нарушениями, у которых в индивидуальной программе реабилитации нет трудовых рекомендаций, их вряд ли возьмет на работу какой-нибудь наниматель".

В швейной, пекарной, гончарной и мастерской декоративно-прикладного творчества с посетителями будут заниматься специально обученные и прошедшие подготовку мастера. Люди с инвалидностью будут осваивать те или иные трудовые навыки больше с целью социализации, нежели создания некого конкурентного на рынке продукта. Хотя возможность дальнейшей реализации изготовленных инвалидами изделий тоже прорабатывается.

Организация мастерских является частью 9-го этапа Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии (2019-2022 годы) и одним из мероприятий проекта "Минск как инклюзивный город в контексте Повестки-2030. Инклюзивная политика труда и занятости". Основные стороны-исполнители по проекту - Минское городское отделение Белорусского Красного Креста и федеральный город Бонн. Кроме того, проект реализуется в партнерстве с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, городским центром социального обслуживания семьи и детей. Соответствующая заявка на сумму 63,4 тыс. евро была поддержана в апреле 2020 года Дортмундским международным образовательным центром.

Завершится реализация проекта 31 декабря 2021 года. После этого мастерские становятся самостоятельным подразделением в структуре отделения социальной адаптации и реабилитации Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей. Именно ему предстоит сделать работу мастерских устойчивой.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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