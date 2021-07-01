Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в девяти местах в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики будут контролировать скорость на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

С 19.30 до 3.00 контроль скорости будет проходить на пр.Независимости, 131, к.2 (60 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч).-0-