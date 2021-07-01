Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение пассажирского транспорта изменится в Минске 3 июля в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

"В связи с планируемым ограничением движения 3 июля во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси, будут запланированы изменения в работе городского наземного пассажирского транспорта", - рассказали в предприятии.

Так, при проведении праздничных концертов на площадке у обелиска "Минск - город герой" на пр.Машерова с 15.00 до окончания мероприятий будут внесены изменения в трассы следующих автобусных маршрутов: № 29, 44, 136 поедут по ул.Орловской, ул.Нововиленской, Старовиленскому тракту, ул.Даумана, пр.Машерова в обоих направлениях; № 1, 69, 119С - по пр.Победителей, ул.Саперов, ул.Тимирязева, ул.Кальварийской, ул.Романовская Слобода, ул.Городской Вал, пр.Независимости в обоих направлениях (для маршрута № 119С с выполнением остановочных пунктов "Романовская Слобода", "Городской вал", "Станция метро "Фрунзенская"); № 73 поедет по ул.Тимирязева, ул.Кальварийской, ул.Романовская Слобода, ул.Немига в прямом направлении и по ул.Городской Вал, ул.Романовская Слобода, ул.Кальварийской, ул.Тимирязева в обратном направлении; № 163 - по ул.Кальварийской, ул.Романовская Слобода, ул.Немига в прямом направлении и по ул.Городской Вал, ул.Романовская Слобода, ул.Кальварийской в обратном направлении; № 91 поедет по пр.Победителей, ул.Саперов, ул.Тимирязева, ул.Кальварийской, ул.Романовская Слобода, ул.Немига, ул.М.Богдановича в обоих направлениях.

Во время спортивного праздника по лыжероллерам "Радость рассвета", который пройдет на территории, прилегающей к ГКСУ "Чижовка-Арена", общественный транспорт с 7.30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 11.30) также поедет иначе. Так, троллейбусные маршруты № 16, 49 отправятся от ул.Кабушкина и ул.Крупской по ул.Машиностроителей, ул.Свислочской, ул.Голодеда до ДС "Чижовка-1", а в обратном направлении без изменений; автобусные маршруты № 22, 59 от ул.Кабушкина и ул.Крупской - по ул.Машиностроителей, ул.Свислочской, ул.Голодеда, ул.Ташкентской до ДС "Чижовка" (без выполнения ОП "ДС "Чижовка-1"), а от ДС "Чижовка" без изменений; автобусный маршрут № 16 от ул.Кабушкина - по ул.Машиностроителей, ул.Свислочской, ул.Голодеда, ул.Уборевича до ДС "Чижовка", а от ДС "Чижовка" без изменений, троллейбусный маршрут № 92 поедет от ул.Кабушкина по ул.Машиностроителей, ул.Свислочской, ул.Голодеда до ДС "Чижовка-6" (без выполнения ОП "ДС "Чижовка-1"), а в обратном направлении без изменений.

Кроме этого, в связи с проведением на площадке у Дворца спорта праздничной ярмарки и концертной программы "Мая краіна - Беларусь" с 11.00 до 24.00 отменяется выполнение остановочного пункта "Дворец спорта", который расположен по четной стороне пр.Победителей для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта.

Движение пассажирского транспорта на временно ограниченных для движения участках улично-дорожной сети будет осуществляться в соответствии с указаниями сотрудников УГАИ ГУВД Мингорисполкома.-0-