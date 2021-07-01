ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Движение пассажирского транспорта изменится в Минске 3 июля

01.07.2021 10:57 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение пассажирского транспорта изменится в Минске 3 июля в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

"В связи с планируемым ограничением движения 3 июля во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси, будут запланированы изменения в работе городского наземного пассажирского транспорта", - рассказали в предприятии.

Так, при проведении праздничных концертов на площадке у обелиска "Минск - город герой" на пр.Машерова с 15.00 до окончания мероприятий будут внесены изменения в трассы следующих автобусных маршрутов: № 29, 44, 136 поедут по ул.Орловской, ул.Нововиленской, Старовиленскому тракту, ул.Даумана, пр.Машерова в обоих направлениях; № 1, 69, 119С - по пр.Победителей, ул.Саперов, ул.Тимирязева, ул.Кальварийской, ул.Романовская Слобода, ул.Городской Вал, пр.Независимости в обоих направлениях (для маршрута № 119С с выполнением остановочных пунктов "Романовская Слобода", "Городской вал", "Станция метро "Фрунзенская"); № 73 поедет по ул.Тимирязева, ул.Кальварийской, ул.Романовская Слобода, ул.Немига в прямом направлении и по ул.Городской Вал, ул.Романовская Слобода, ул.Кальварийской, ул.Тимирязева в обратном направлении; № 163 - по ул.Кальварийской, ул.Романовская Слобода, ул.Немига в прямом направлении и по ул.Городской Вал, ул.Романовская Слобода, ул.Кальварийской в обратном направлении; № 91 поедет по пр.Победителей, ул.Саперов, ул.Тимирязева, ул.Кальварийской, ул.Романовская Слобода, ул.Немига, ул.М.Богдановича в обоих направлениях.

Во время спортивного праздника по лыжероллерам "Радость рассвета", который пройдет на территории, прилегающей к ГКСУ "Чижовка-Арена", общественный транспорт с 7.30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 11.30) также поедет иначе. Так, троллейбусные маршруты № 16, 49 отправятся от ул.Кабушкина и ул.Крупской по ул.Машиностроителей, ул.Свислочской, ул.Голодеда до ДС "Чижовка-1", а в обратном направлении без изменений; автобусные маршруты № 22, 59 от ул.Кабушкина и ул.Крупской - по ул.Машиностроителей, ул.Свислочской, ул.Голодеда, ул.Ташкентской до ДС "Чижовка" (без выполнения ОП "ДС "Чижовка-1"), а от ДС "Чижовка" без изменений; автобусный маршрут № 16 от ул.Кабушкина - по ул.Машиностроителей, ул.Свислочской, ул.Голодеда, ул.Уборевича до ДС "Чижовка", а от ДС "Чижовка" без изменений, троллейбусный маршрут № 92 поедет от ул.Кабушкина по ул.Машиностроителей, ул.Свислочской, ул.Голодеда до ДС "Чижовка-6" (без выполнения ОП "ДС "Чижовка-1"), а в обратном направлении без изменений.

Кроме этого, в связи с проведением на площадке у Дворца спорта праздничной ярмарки и концертной программы "Мая краіна - Беларусь" с 11.00 до 24.00 отменяется выполнение остановочного пункта "Дворец спорта", который расположен по четной стороне пр.Победителей для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта.

Движение пассажирского транспорта на временно ограниченных для движения участках улично-дорожной сети будет осуществляться в соответствии с указаниями сотрудников УГАИ ГУВД Мингорисполкома.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В связи с планируемым ограничением движения 3 июля во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси, будут запланированы...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Фестиваль "Багратион" пройдет 3-4 июля на "Линии Сталина"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by