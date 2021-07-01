ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фестиваль "Багратион" пройдет 3-4 июля на "Линии Сталина"

01.07.2021 10:57 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XV Фестиваль "Багратион", посвященный Дню Независимости, пройдет 3-4 июля в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" при поддержке Министерства обороны. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Гости комплекса смогут увидеть масштабные военно-исторические реконструкции событий Великой Отечественной войны, произошедших 28 июня 1944 года во время Белорусской наступательной операции "Багратион".

Фестиваль "Багратион" - традиционное и одно из самых посещаемых мероприятий комплекса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гости комплекса смогут увидеть масштабные военно-исторические реконструкции событий Великой Отечественной войны, произошедших 28 июня 1944 года во время...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Реконструированный водозабор откроют 3 июля в Пинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by