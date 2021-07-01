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В Брестской области начал действовать местный сбор за пересечение границы при выезде из Беларуси

01.07.2021 10:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области сегодня начал действовать местный сбор за пересечение границы при выезде из Беларуси, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Нововведение уже месяц работает в Гомельском и Гродненском регионах.

Размер сбора - одна базовая величина за одну машину, причем количество пассажиров на эту сумму не влияет.

Документ, подтверждающий уплату сбора, предоставляется в пунктах пропуска сотруднику органов пограничной службы. Его можно предъявить в бумажном или электронном виде. Если индивидуальный предприниматель или организация уплатили налог со своего счета, то при выезде за границу нужно дополнительно предъявить экземпляр платежной инструкции с отметкой банка. В случае осуществления пограничного контроля таможенными органами документ об оплате предоставляется должностному лицу таможни.

Сбор уплачивается в доход бюджета той области, в которой расположен пункт пропуска. Уплатить сбор можно как до пересечения государственной границы, сделав это заранее в учреждении банка, так и при пересечении госграницы в пункте пропуска. Органы пограничной службы рекомендуют уплачивать сбор до прибытия в пункт пропуска во избежание проблем с осуществлением платежей, а также для сокращения времени пересечения границы.

"В системе расчета ЕРИП проходите по следующим пунктам: административные процедуры, пошлины, сборы; сбор за пересечение границы; Гродненский облисполком / Гомельский облисполком ГФУ / Брестский облисполком ГФУ; сбор за пересечение границы. Затем заполните все графы, указанные на странице, и произведите оплату. В документе об уплате сбора должны содержаться фамилия плательщика (или наименование организации), сумма и дата оплаты, регистрационный номер транспортного средства, назначение платежа", - отметили в ГПК.

От уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронения; участники и инвалиды Великой Отечественной войны; инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения. По решению областных советов депутатов перечень освобожденных от уплаты сбора может дополняться иными категориями.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Размер сбора - одна базовая величина за одну машину, причем количество пассажиров на эту сумму не влияет.
 
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