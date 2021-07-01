Гродненские судебные эксперты помогли восстановить давние нечитаемые записи в трудовой книжке

Источник материала: БелТА

1 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские судебные эксперты помогли женщине установить в трудовой книжке давние нечитаемые записи. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

В Гродненский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз обратилась жительница областного центра. По словам женщины, ей не назначают пенсию из-за нехватки трудового стажа. Выяснилось, что часть записей в трудовой книжке когда-то залили жидкостью и со временем они перестали читаться. Других документов, подтверждающих стаж, у женщины не было, поэтому она заключила договор на судебную техническую экспертизу документов.

"Несмотря на давность записей, которые были сделаны с 1988-го по 1997 год, судебным экспертам с помощью современного оборудования удалось полностью установить их содержание", - отметил старший эксперт Гродненского межрайонного отдела ГКСЭ Антон Ганенко.

Позже суд на основании результатов экспертизы принял решение о назначении пенсии.-0-