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Останки 47 красноармейцев перезахоронили в Лиозненском районе

01.07.2021 11:41 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Лиозненский район /Корр. БЕЛТА/. На воинском захоронении в деревне Великое Село сегодня погребли останки 47 воинов, погибших при освобождении Лиозненского района во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Весной этого года белорусские и российские поисковики вместе с бойцами 52-го отдельного специализированного поискового батальона провели раскопки в Великом Селе. Рядом с бывшей школой они обнаружили останки 47 воинов и сопутствующие предметы. Установить фамилии погибших не удалось. По документам известно, что в боях здесь участвовали представители разных народов СССР.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев отметил, что перезахороненные воины, вероятно, погибли в октябре-ноябре 1943 года. Сегодня они нашли покой за сотни, а может, тысячи километров от своей родины. "Мы как ухаживали за могилами, так и будем продолжать это делать, вести поисковую работу. В Дубровенском, Городокском, Витебском и Лиозненском районах находим больше всего останков, потому что здесь 9 месяцев стоял фронт. Операция "Багратион" также началась в этих регионах", - сказал он.

Останки 47 красноармейцев перезахоронили в Лиозненском районе
Владимир Терентьев

У мемориала в Великом Селе захоронены 1,5 тыс. солдат и офицеров Красной армии. В этом году в Лиозненском районе планируют увековечить на обелисках и мемориальных плитах имена 200 человек, которые стали известны в последнее время благодаря работе с архивами.

Поиск останков погибших в годы войны не останавливается. Недавно пришла информация от поисковиков из стран Балтии, что найдены кости солдата, уроженца Шумилинского района. Сейчас идет работа над документами, чтобы захоронить красноармейца на родной земле.-0-

Останки 47 красноармейцев перезахоронили в Лиозненском районе

Останки 47 красноармейцев перезахоронили в Лиозненском районе

Останки 47 красноармейцев перезахоронили в Лиозненском районе

Останки 47 красноармейцев перезахоронили в Лиозненском районе

Останки 47 красноармейцев перезахоронили в Лиозненском районе

Останки 47 красноармейцев перезахоронили в Лиозненском районе

Останки 47 красноармейцев перезахоронили в Лиозненском районе

Фото Александра Хитрова

 
Теги: Витебск
 
 
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Установить фамилии погибших не удалось. По документам известно, что в боях здесь участвовали представители разных народов СССР.
 
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