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Новая именная звезда почетного гражданина города появится на площади Звезд в Могилеве

01.07.2021 11:41 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новая именная звезда почетного гражданина, посвященная Александру Кичкайло, появится на площади Звезд в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин.

"В 1987-1989 годах Могилевский облисполком возглавлял бывший заместитель председателя Совета Министров БССР, лауреат Госпремии СССР, заслуженный строитель БССР, кандидат технических наук Александр Трофимович Кичкайло. С его именем связаны серьезные преобразования в строительной и дорожной сферах Могилева и области. Благодаря ему за короткое время практически заново создано дорожное строительство в регионе. В качестве эксперимента в Могилевской области был сформирован трест дорожного строительства и ПМК в каждом районе. Благодаря этому утроились объемы выполняемых работ", - рассказал Максим Гурин.

По словам председателя горсовета депутатов, во время работы в Могилевской области Александр Кичкайло участвовал в восстановлении Дрибинского района после взрыва на ЧАЭС. В тот период в Могилеве на пересечении улицы Первомайской и проспекта Мира появился первый подземный переход. Кроме этого, в регионе стали строить новые животноводческие комплексы с поселками по образу современных агрогородков, в Могилеве было перепрофилировано строившееся здание Союзного вычислительного центра под диагностический центр для лечения людей, пострадавших от взрыва на Чернобыльской АЭС. С именем Александра Кичкайло связано возведение по улице Королева в Могилеве моста, который соединил центр города и микрорайон Фатина.

"Александр Кичкайло много сделал для нашего региона и города. Потому областная организация Белорусского общественного объединения ветеранов предложила присвоить ему звание почетного гражданина Могилева. Мы идею поддержали, - отметил Максим Гурин. - Таким образом мы благодарим Александра Кичкайло за его честный труд на благо нашего региона и всей страны. Символично, что звезду мы открываем накануне Дня Независимости Беларуси".

Мероприятие пройдет на площади Звезд в Могилеве 2 июля. Начало в 12.30.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Новая именная звезда почетного гражданина, посвященная Александру Кичкайло, появится на площади Звезд в Могилеве. Мероприятие пройдет на площади Звезд в Могилеве...
 
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