Хирургический корпус райбольницы в Ганцевичах планируют модернизировать в 2022 году

Источник материала: БелТА

1 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Обновленный хирургический корпус Ганцевичской центральной районной больницы планируют ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2022 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач ЦРБ Вадим Сашко.

Реконструкция хирургического корпуса районной больницы началась в конце 2019 года. Заказчиком строительства выступило УКС Ганцевичского района, подрядчиком - местная ПМК-14 ОАО "Пинсксовхозстрой". Согласно проектно-сметной документации стоимость объекта ориентировочно составляет Br2,5 млн. За это время на ремонт здания уже затрачено Br940 тыс. Ожидается, что в этом году строители освоят еще не менее Br500 тыс.

"Основное заключалось в модернизации системы вентиляции. На сегодня она практически завершена. Уже сделали ремонт палат, операционных. Когда введем в эксплуатацию обновленный третий этаж, переселим туда больных и персонал со второго этажа и сконцентрируем работы на первом, где разместится новое отделение", - рассказал Вадим Сашко.

Ремонт и модернизация хирургического корпуса предполагают образование на первом этаже приемно-диагностического отделения. Там разместятся лаборатория, рентген-кабинет, эндоскопия и диагностические койки. По задумке, доктора при поступлении пациента в течение нескольких часов проводят его полное обследование, выставляют диагноз и с назначенным лечением направляют в конкретное отделение.

"Это очень важный элемент модернизации. Нам надо иметь хорошие и хирургию, и диагностику, потому что район находится в отдалении от крупных центров - в 75 км Барановичи, в 100 км Пинск, в 250 км Брест, в 200 км Минск. Поэтому нам нужно иметь свой крепкий потенциал, чтобы сохранять и демографию, и здоровье населения", - отметил главврач.

Сейчас в Ганцевичском районе проживают свыше 26,3 тыс. человек, в том числе 5,3 тыс. детей. В районе высокая доля возрастного населения, так, к трудоспособному возрасту относят немногим более 13 тыс. человек. Корпуса районной больницы строились в разное время. Практически все они, по словам главного врача, требуют ремонта, за исключением пищеблока.-0-