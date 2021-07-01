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В Гродненской области по требованию отраслевого профсоюза молодым медикам вернули Br1,5 тыс.

01.07.2021 14:37 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более Br1,5 тыс. вернули молодым специалистам Гродненской области по требованию профсоюза здравоохранения с начала года. Такую информацию озвучил председатель областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк во время заседания президиума, сообщает БЕЛТА.

Обсуждалось исполнение законодательства и коллективных договоров при реализации прав молодых специалистов и гарантий для них в учреждениях здравоохранения области. "По этим вопросам отраслевой профсоюз осуществляет общественный контроль. Только в нынешнем году установлено пять нарушений законодательства о труде в отношении молодых специалистов. Все своевременно устранены, незаконно удержанные или невыплаченные суммы денег возвращены", - отметили в профсоюзе.

Ежегодно на первое место работы в здравоохранении региона приходят около 700 выпускников. Те или иные меры поддержки молодежи содержатся во всех колдоговорах, которые заключены в организациях здравоохранения области. Начинающим медикам доплачивают за сложность и напряженность, возмещают затраты на съемное жилье, проезд к месту работы в сельскую местность и обратно. В 2020 году расширены гарантии молодым работникам, которые по окончании срока обязательной отработки продлили контракт не менее чем на три года. Соглашением для такой категории предусмотрены единовременные выплаты.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Обсуждалось исполнение законодательства и коллективных договоров при реализации прав молодых специалистов и гарантий для них в учреждениях здравоохранения...
 
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