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В Минске задержан мужчина, напавший на женщину с канцелярским ножом
01.07.2021 14:39 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
Несколько часов понадобилось правоохранителям, чтобы задержать мужчину, который напал на женщину с канцелярским ножом. Мотивы и обстоятельства поступка выясняются. Инцидент произошел в Минске вчера днем. О ЧП на линию 102 сообщил прохожий.
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Несколько часов понадобилось правоохранителям, чтобы задержать мужчину, который напал на женщину с канцелярским ножом. Мотивы и обстоятельства поступка...
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