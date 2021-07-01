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В Минске задержан мужчина, напавший на женщину с канцелярским ножом

01.07.2021 14:39 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Несколько часов понадобилось правоохранителям, чтобы задержать мужчину, который напал на женщину с канцелярским ножом. Мотивы и обстоятельства поступка выясняются. Инцидент произошел в Минске вчера днем. О ЧП на линию 102 сообщил прохожий. 


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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Несколько часов понадобилось правоохранителям, чтобы задержать мужчину, который напал на женщину с канцелярским ножом. Мотивы и обстоятельства поступка...
 
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