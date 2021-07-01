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ФОТОФАКТ: Национальный аэропорт Минск провел споттинг-сессию и экскурсию
01.07.2021 15:13 — | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск в честь 38-го дня рождения организовал для всех желающих споттинг-сессию и экскурсию по закулисью работы аэропорта.-0-
Фото Егора Павлющика
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Национальный аэропорт Минск в честь 38-го дня рождения организовал для всех желающих споттинг-сессию и экскурсию по закулисью работы аэропорта.
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