Жареные каштаны и экочипсы из картофеля предложат на празднике в День Независимости в Минске

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жареные каштаны, улитки и экочипсы из картофеля можно будет попробовать во время праздничных мероприятий, которые пройдут в Минске в День Независимости, сообщила журналистам директор КУП "Минсквнешторгинвест" Марина Саевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Точки общепита и торговли в столице будут работать на 13 площадках. Торговля также развернется в Верхнем городе. Центральная площадка - у Дворца спорта - будет работать три дня - 2, 3 и 4 июля (2 и 4 июля - с 12.00 до 20.00, 3-го - с 10.00 до 23.00).

Более подробно Марина Саевич рассказала о площадке у Дворца спорта, где в торговом обслуживании мероприятия примут участие более 30 участников общепита, а также столичные региональные предприятия-изготовители. Покупатели на ярмарке смогут приобрести продовольственные и непродовольственные товары отечественного производства, а также широкий ассортимент продукции предприятий общественного питания государственной и частной форм собственности.

"В широком ассортименте будут представлены блюда традиционной белорусской кухни, разнообразное меню блюд кавказкой кухни. Сделан акцент на реализации блюд, приготовленных на виду у покупателей с использованием грилей, барбекю, фритюрниц, казанов и мангалов", - сказала Марина Саевич. Маленькие посетители смогут угоститься сладкой ватой, попкорном, вареной кукурузой, домашним лимонадом и мороженым. Для гостей праздника также организуют парк сезонных аттракционов. Например, можно будет прокатиться на детском электро- и веломобиле, а также на осликах и пони.

"Кроме традиционных блюд, можно будет попробовать и несколько экзотических позиций - жареные каштаны, улитки и экочипсы из картофеля", - добавила директор КУП. "Полагаю, что площадка у Дворца спорта станет центральным местом на карте выходных. Главное, чтобы небесная канцелярия нам не помешала", - продолжила она.

Развернется торговля и в районах столицы. В Заводском - на площадке около спортивного комплекса "Чижовка-Арена", Ленинском - в Лошицком усадебно-парковом комплексе, Московском - парке имени М.Павлова, Октябрьском - в "Солнечной долине", Партизанском - Центральном детском парке им. Максима Горького и Парке экстремальных видов спорта на ул.Столетова, Первомайском - на площадке около Национальной библиотеки, Советском - в Комаровском сквере и на пешеходной части, Центральном - в сквере им. Я.Купалы и парке Победы. Всего задействовано более 250 участников.

Активное участие примут ремесленники из всех уголков Беларуси. Они привезут с собой широкий ассортимент продукции декоративно-прикладного искусства, народного творчества, льняные изделия, вышиванки, кожгалантерею и бижутерию.-0-