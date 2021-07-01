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Более Br1,3 млрд поступило в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-июне

01.07.2021 16:43 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. От плательщиков Гомельской области в первом полугодии поступило в бюджет Br1,319 млрд, сообщил сегодня журналистам начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Калеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник инспекции обратил внимание: выполнение доходной части бюджета и своевременное поступление налоговых платежей - главная задача налоговых органов. "По итогам шести месяцев выполнение плана консолидированного бюджета составило 104,5%, в том числе республиканского - 112%, местного - 103%", - уточнил он.

Формирование бюджета региона обеспечивали в первом полугодии более 500 тыс. плательщиков, обратил внимание Дмитрий Калеев. Среди них свыше 19 тыс. организаций, более 30 тыс. ИП, более 457 тыс. физлиц.

Как было отмечено, на долю организаций госсектора в консолидированном бюджете региона приходится почти 78% от общих поступлений - свыше Br1 млрд. От организаций негосударственного сектора поступило Br223,3 млн (16,9%), от ИП - Br34,5 млн, от физлиц - Br33,6 млн.

Дмитрий Калеев напомнил, что 11 июля налоговой службе Беларуси исполняется 31 год. В преддверии даты в инспекции подведут итоги работы, озвучат достижения, наметят ориентиры, наградят лучших сотрудников. Начальник инспекции пожелал всем работникам и ветеранам налоговых органов крепкого здоровья, благополучия. "Мы выполняем очень важные задачи, которые направлены на процветание Гомельской области, государства в целом", - заключил он.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Формирование бюджета региона обеспечивали в первом полугодии более 500 тыс. плательщиков, обратил внимание Дмитрий Калеев. Среди них свыше 19 тыс. организаций, более...
 
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