Вышиванки-обереги новорожденным подарили в роддоме Могилевской больницы СМП

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1 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В родильном доме Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи в преддверии Дня Независимости активисты БРСМ поздравили мам и их новорожденных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиция поздравлять мам в преддверии Дня Независимости началась в 2016 году - это проект "Беларусь - краiна натхнення". Кроме того, в нашей стране 2 июля празднуется День вышиванки, - рассказал первый секретарь Могилевского областного комитета ОО "БРСМ" Владимир Павловский. - Сегодня мы пришли поздравить женщин, которые стали мамами. Для их новорожденных деток мы подготовили вышиванки, на которых изображены традиционные белорусские символы. Надеемся, что эти первые вышиванки станут для еще совсем маленьких граждан нашей страны сильным оберегом, который поможет отвести от них все несчастья. Кроме того, каждой маме передадут главный символ нашей страны - белорусский флаг. Небольшие памятные сувениры и цветы передали также от регионального отделения Национального центра правовой информации".

Подарки получили 26 женщин, которые вчера стали мамами. Из-за эпидемиологической ситуации лично поздравить женщин не получилось: чтобы не подвергать опасности мам и новорожденных, подарки им передали через сотрудников роддома.

"Чтобы порадовать женщин, которые сейчас в роддоме, и персонал, мы подготовили для них небольшую творческую программу. Юные вокалисты Могилева организовали концерт под окнами учреждения здравоохранения, - добавил Владимир Павловский. - Наша акция по-прежнему популярна и не теряет своей актуальности. Ведь всегда приятно дарить людям положительные эмоции и хорошее настроение".-0-