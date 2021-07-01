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ФОТОФАКТ: БРСМ поздравил молодые семьи с рождением малышей

01.07.2021 17:21 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня Независимости по областному проекту БРСМ "Тыдзень з вышыванкай" в Витебске прошла акция "Падары немаўляці вышыванку". Второй секретарь Витебского областного комитета БРСМ Жанна Нарицына, первый секретарь Витебского городского комитета БРСМ Татьяна Красакова и члены витебской молодежной организации посетили городской родильный дом №2 и поздравили родителей с появлением на свет новорожденных граждан Республики Беларусь. Среди подарков - распашонки с белорусским орнаментом, воздушные шары в цветах государственного флага, букеты васильков и поздравительные открытки.-0-

Фото Александра Хитрова

ФОТОФАКТ: БРСМ поздравил молодые семьи с рождением малышей
Секретарь первичной организации Витебского медицинского университета Анастасия Калинина с подарками для новорожденных
ФОТОФАКТ: БРСМ поздравил молодые семьи с рождением малышей
ФОТОФАКТ: БРСМ поздравил молодые семьи с рождением малышей
Во время церемонии
Первый секретарь Витебского городского комитета ОО "БРСМ" Татьяна Красакова поздравляет родителей
Первый секретарь Витебского городского комитета ОО "БРСМ" Татьяна Красакова поздравляет родителей
ФОТОФАКТ: БРСМ поздравил молодые семьи с рождением малышей
Алла Соловей и Сергей Скакун с новорожденной дочкой
Второй секретарь Витебского областного комитета ОО "БРСМ" Жанна Нарицына и первый секретарь Витебского городского комитета ОО "БРСМ" Татьяна Красакова поздравляют родителей
Второй секретарь Витебского областного комитета ОО "БРСМ" Жанна Нарицына и первый секретарь Витебского городского комитета ОО "БРСМ" Татьяна Красакова поздравляют родителей
ФОТОФАКТ: БРСМ поздравил молодые семьи с рождением малышей
Во время церемонии
ФОТОФАКТ: БРСМ поздравил молодые семьи с рождением малышей
ФОТОФАКТ: БРСМ поздравил молодые семьи с рождением малышей
Ирина и Николай Ребенковы с сыном Николаем
ФОТОФАКТ: БРСМ поздравил молодые семьи с рождением малышей
Второй секретарь Витебского областного комитета ОО "БРСМ" Жанна Нарицына и первый секретарь Витебского городского комитета ОО "БРСМ" Татьяна Красакова поздравляют Татьяну Егоренкову и Глеба Пригуна с рождением дочки
Второй секретарь Витебского областного комитета ОО "БРСМ" Жанна Нарицына и первый секретарь Витебского городского комитета ОО "БРСМ" Татьяна Красакова поздравляют Татьяну Егоренкову и Глеба Пригуна с рождением дочки
ФОТОФАКТ: БРСМ поздравил молодые семьи с рождением малышей

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В преддверии Дня Независимости по областному проекту БРСМ "Тыдзень з вышыванкай" в Витебске прошла акция "Падары немаўляці вышыванку".
 
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