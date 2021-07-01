ФОТОФАКТ: БРСМ поздравил молодые семьи с рождением малышей

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня Независимости по областному проекту БРСМ "Тыдзень з вышыванкай" в Витебске прошла акция "Падары немаўляці вышыванку". Второй секретарь Витебского областного комитета БРСМ Жанна Нарицына, первый секретарь Витебского городского комитета БРСМ Татьяна Красакова и члены витебской молодежной организации посетили городской родильный дом №2 и поздравили родителей с появлением на свет новорожденных граждан Республики Беларусь. Среди подарков - распашонки с белорусским орнаментом, воздушные шары в цветах государственного флага, букеты васильков и поздравительные открытки.-0-

Фото Александра Хитрова





Секретарь первичной организации Витебского медицинского университета Анастасия Калинина с подарками для новорожденных









Во время церемонии





Первый секретарь Витебского городского комитета ОО "БРСМ" Татьяна Красакова поздравляет родителей





Алла Соловей и Сергей Скакун с новорожденной дочкой





Второй секретарь Витебского областного комитета ОО "БРСМ" Жанна Нарицына и первый секретарь Витебского городского комитета ОО "БРСМ" Татьяна Красакова поздравляют родителей





Во время церемонии









Ирина и Николай Ребенковы с сыном Николаем









Второй секретарь Витебского областного комитета ОО "БРСМ" Жанна Нарицына и первый секретарь Витебского городского комитета ОО "БРСМ" Татьяна Красакова поздравляют Татьяну Егоренкову и Глеба Пригуна с рождением дочки



