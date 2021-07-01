Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивные соревнования, вкусные угощения, много интерактива, концерт и молодежная дискотека - масштабный праздник ко Дню Независимости Республики Беларусь организуют 3 июля на площадке у ГСКУ "Чижовка-Арена", сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района Минска.

Гуляния с развлечениями на любой вкус начнутся с 8 утра, и шум праздника не будет смолкать до 9 вечера.

Самых ранних пташек приглашают на спортивный праздник "Радость рассвета": заявки на участие в нем подали уже 500 спортсменов со всей Беларуси. Кто-то будет соревноваться на лыжероллерах, а кто-то сразится за звание лучшего на Международном фестивале по гиревому спорту. После полудня любителям физической активности лучше переместиться в парк 900-летия Минска, где организована работа площадки "Заводской - территория спорта".

С 10 утра у малой арены развернется ярмарка с вкусными угощениями, в том числе блюдами белорусской национальной кухни. Все члены семьи и компании друзей найдут себе развлечение: к их услугам аттракционы, мастер-классы, интерактивные зоны и целые квесты, площадка лазертага, аквагрим, фотозоны и многое другое.

Праздничная концертная программа стартует в час дня на сцене возле "Чижовка-Арены" шествием предприятий, организаций и учреждений Заводского района, флаг-шоу, выступлением коллективов самодеятельности. И в течение всей программы каждый активный гость праздника сможет поучаствовать в розыгрыше призов.

А в 7 часов вечера начнется зажигательная дискотека с розыгрышами призов и подарков.-0-

Более сотни мероприятий пройдет в Минске в День Независимости