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Определены победители конкурса стартап-проектов Startup Great Challenge

01.07.2021 17:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал конкурса Startup Great Challenge состоялся 30 июня в Центре притяжения Igrow "Белагропромбанка", определились тройки победителей в двух номинациях, сообщили БЕЛТА в Минском городском технопарке.

В конкурсе могли участвовать стартап-проекты с детально проработанной стратегией развития, осуществляющие инновационную деятельность. Из около сотни заявок были отобраны 40 лучших проектов. 29 июня их авторы встретились в Китайско-белорусском центре сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений для окончательного отбора в финал конкурса.

Через жесткое сито экспертного жюри прошли по 10 проектов в двух номинациях: Hardware project (с демонстрацией решений на базе ИКТ, таких как интернет вещей (IoT), машинный интеллект, Big Data, облачные вычисления, 5G и др.) и Smart project (стартап-проекты, связанные с разработкой и производством новых продуктов в высокотехнологичной сфере). Еще шесть проектов были допущены в финал как призеры конкурса Belarus ICT StartUp Award, организованного Минским городским технопарком в партнерстве с Компанией по развитию индустриального парка.

В экспертный совет вошли представители фонда "Сколково", бизнес-сообществ, субъектов инновационной инфраструктуры, инвесторы, основатели стартап-движения Беларуси.

Первое место на Startup Great Challenge в номинации Smart project взял проект Babyrain Technologies, второе - нейросеть для классификации рентгенограмм органов грудной клетки, третье - проект CardioX.

В номинации Hard project призерами стали стартап-проект Cropfleet (первое место), робот для внутриутробной диагностики Dragon (второе), проект Greentest (третье).

Победители смогут получить статус резидента Минского городского технопарка, бесплатные конcультации от венчурных и фандрайзинговых фондов, а также бесплатно участвовать в проектах фонда "Сколково". Предусмотрены и денежные призы.

Организовали мероприятие Минский городской технопарк и Компания по развитию индустриального парка "Великий камень".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В конкурсе могли участвовать стартап-проекты с детально проработанной стратегией развития, осуществляющие инновационную деятельность. Из около сотни заявок были...
 
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