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Доля добровольно уплачиваемых налогов в Гомельской области выросла до 98,7%

01.07.2021 18:41 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Доля добровольно уплачиваемых налогов в Гомельской области выросла до 98,7%, сообщил сегодня журналистам начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Калеев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника инспекции, концепция деятельности налоговых органов основывается на предупредительном характере и ориентации плательщиков на добровольное и добросовестное исполнение обязательств. "Как следствие - из года в год в регионе растет доля платежей, которые поступают в добровольном порядке. Сейчас этот показатель уже 98,7%", - констатировал он.

Важным направлением налоговых органов является и контрольная деятельность, обратил внимание руководитель. Так, за пять месяцев этого года в регионе провели 662 проверки субъектов хозяйствования и физлиц. "Более половины проверок - камеральные. Это те проверки, которые не отвлекают плательщика от выполнения им непосредственных функций", - уточнил Дмитрий Калеев. Как было отмечено, камеральный контроль изначально на стороне плательщиков и дает им возможность пояснить либо самостоятельно исправить ошибки, добровольно внести платежи без санкций.

По итогам работы камеральных подразделений области в январе - мае этого года добровольные поступления составили Br13,6 млн.

В целом же после проверок предъявлено к уплате Br9,7 млн, предотвращен необоснованный возврат НДС в размере Br0,9 млн, взыскано Br3,6 млн.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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По словам начальника инспекции, концепция деятельности налоговых органов основывается на предупредительном характере и ориентации плательщиков на добровольное...
 
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