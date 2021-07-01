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Отраслевой профсоюз помог вернуть недоплаченные медикам Гомельской области более Br9 тыс.

01.07.2021 19:17 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отраслевой профсоюз с начала года помог вернуть работникам здравоохранения Гомельской области недоплаченные более Br9 тыс. Об этом сказала председатель Гомельского обкома Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина на президиуме в Минске, сообщили БЕЛТА в БПРЗ.

Председатель отметила, что возвращенные медикам деньги - один из результатов 25 мониторингов, проведенных с начала года социально-экономическим отделом. По словам Надежды Зиминой, одно из значимых направлений деятельности областной организации - общественный контроль за соблюдением нанимателями законодательства о труде, защите трудовых и социально-экономических прав и законных интересов работников, членов профсоюза. Во время мониторингов обком выборочно провел проверки, как устанавливаются оклады работников, как определяются тарифные разряды по должностям, профессиям, как относят выполняемые работы к тарифным разрядам по Единому тарифно-квалификационному справочнику.

Председатель обкома подчеркнула: особое внимание уделили практике применения контрактной формы найма с учетом изменений Трудового кодекса, ведению кадрового делопроизводства, порядку привлечения работников к дисциплинарной и материальной ответственности, выполнению коллективного договора.

В целом, обратила внимание Надежда Зимина, в области наблюдается положительная динамика по снижению одногодичных контрактов с работниками - с 21,6% в 2020 году до 18,4% в настоящий момент. Наибольшее число контрактов заключается на срок от 3 до 5 лет - 51,6%, уточнила она.

Ожидается, что благодаря совместной работе обкома отраслевого профсоюза и главного управления здравоохранения облисполкома в организациях здравоохранения региона не останется работников, с которыми заключены контракты с надбавкой менее 10% оклада (по п.3 ст.261-2 ТК).-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Особое внимание уделили практике применения контрактной формы найма с учетом изменений Трудового кодекса, ведению кадрового делопроизводства, порядку...
 
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