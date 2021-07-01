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В Будславе 2 и 3 июля ограничат движение транспорта из-за религиозного праздника
01.07.2021 19:51 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Будслав 2 и 3 июля ограничат движение транспортных средств на улично-дорожной сети во время проведения престольного праздника Матери Божьей Будславской, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
На въезде со стороны Мяделя и деревни Долгиново вблизи Будслава будут организованы временные автостоянки для транспорта.
Госавтоинспекция Минской области будет выполнять регулировочно-распорядительные действия на основных перекрестках.
"Уважаемые водители транспортных средств, будьте внимательны и не оставляйте транспорт в зоне действия запрещающих дорожных знаков", - призвали в УВД.-0-
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Госавтоинспекция Минской области будет выполнять регулировочно-распорядительные действия на основных перекрестках.
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