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В Будславе 2 и 3 июля ограничат движение транспорта из-за религиозного праздника

01.07.2021 19:51 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Будслав 2 и 3 июля ограничат движение транспортных средств на улично-дорожной сети во время проведения престольного праздника Матери Божьей Будславской, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

На въезде со стороны Мяделя и деревни Долгиново вблизи Будслава будут организованы временные автостоянки для транспорта.

Госавтоинспекция Минской области будет выполнять регулировочно-распорядительные действия на основных перекрестках.

"Уважаемые водители транспортных средств, будьте внимательны и не оставляйте транспорт в зоне действия запрещающих дорожных знаков", - призвали в УВД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция Минской области будет выполнять регулировочно-распорядительные действия на основных перекрестках.
 
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