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Дорожную разметку нанесут ночью на 17 участках в Минске

01.07.2021 21:23 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью дорожную разметку нанесут на 17 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 2 июля планируется нанесение дорожной разметки на ул.Ротмистрова, ул.Байкальской, участке ул.Казинца от ул.Кижеватова до ул.Корженевского, ул.Острошицкой, ул.Шафарнянской, развязке пр.Победителей - ул.Орловская, участке ул.Орловской от ул.Тимирязева до пр.Победителей, участке ул. Веры Хоружей от ул. Якуба Коласа до ул. Максима Богдановича, ул. Николая Дрозда, 1-м Извозном пер., пр.Победителей, участке ул. Олега Кошевого от ул.Ванеева до пр.Партизанского, ул.Кижеватова, круговой развязке ул. Героев 120-й Дивизии - ул.Рогачевская, ул. Алоизы Пашкевич, ул.Коммунистической и ул.Мирошниченко.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.
 
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