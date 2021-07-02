В Березинском заповеднике пожарные вышки оснастят видеокамерами

Источник материала: БелТА

2 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Березинском биосферном заповеднике планируют все пожарно-наблюдательные вышки оснастить системами видеонаблюдения. Об этом информирует сайт природоохранного учреждения, сообщает БЕЛТА.

В заповеднике закупили два беспроводных видеоустройства для контроля за лесными пожарами. "После их установки все имеющиеся пожарно-наблюдательные вышки на заповедной территории будут оснащены системами видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

В июне Березинский биосферный заповедник установил в Барсуковском лесничестве ЭЛОХ "Барсуки" и Паликском лесничестве две цифровые видеокамеры. Еще две появились в феврале этого года в других местах.

Основной функцией системы является визуальное обнаружение пожара. Кроме того, при помощи камеры можно определить точные координаты очага возгорания, что позволяет локализовать и тушить его в кратчайшие сроки. Спектр возможностей нового оборудования значительно шире, чем у имеющейся аппаратуры, пояснили в природоохранном учреждении.-0-