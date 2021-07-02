Стокилометровый маршрут для сплава на байдарках обустраивают в Брестской области

Источник материала: БелТА

2 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области завершают обустройство туристического маршрута для сплава на байдарках "Буг объединяет нас". Проект реализуют по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина", сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист Дрогичинского райисполкома Сергей Зинович.

Водный маршрут протяженностью 100 км пройдет по реке Мухавец и Днепровско-Бугскому каналу. Он проляжет по территории Дрогичинского, Кобринского, Жабинковского и Брестского районов. Обустраивать его начали в прошлом году, к нынешней осени все намеченные работы планируется завершить.

Основная инфраструктура разместится в Дрогичинском районе, где начинается маршрут. В деревне Белин возвели центр байдарочного туризма с инфокиоском и пунктом проката. Туристы смогут воспользоваться 24 двухместными и 10 одноместными байдарками, взять палатки, туристические коврики, бинокли. Будет курсировать и 12-местный прогулочный катамаран с подвесным мотором. А на водоразделе в деревне Селище сейчас строят наблюдательную вышку высотой около 20 м. Она находится на небольшой возвышенности в живописном месте, откуда открывается вид на заказник "Званец" и окрестности.

В Кобринском и Жабинковском районах делают по одной стоянке для отдыха туристов. На всем пути следования установят около 80 опознавательных знаков для ориентирования на местности, обустроят причалы.

"В целом маршрут рассчитан на пятидневное путешествие. Но желающие могут взять байдарки на более короткий период. Например, проехать от Белина до Селища (около 15 км), выйти на сушу на гидроузле, изучить достопримечательности, остаться на ночлег в одной из агроусадеб либо вернуться назад", - отметил Сергей Зинович.-0-