|
Тропинки "Зеленого лабиринта" ждут гостей в Гомельском дворцово-парковом ансамбле
02.07.2021 08:53 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском дворцово-парковом ансамбле 2 июля начинает работу интерактивная площадка "Зеленый лабиринт", сообщили БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении.
Площадка размещена в южной части парка. Основной элемент "Зеленого лабиринта" - ель обыкновенная. Каскад стен и главное пространство сформированы из более чем 1 тыс. деревьев. На тропинках лабиринта - уютные домики-инсталляции сказочных существ, пришедших из мифов, легенд и чудесных историй, рассказанных великими писателями: гномов, эльфов, хоббитов и фей. У гостей будет возможность заглянуть и в домик Бабы-яги.
Организаторы напомнили: в XVIII-XIX веках лабиринты из живой изгороди были традиционным украшением многих дворцовых садов и парковых комплексов Европы, а прогулка среди запутанных тропинок превращалась в весьма популярное развлечение для аристократии. "Князья Паскевичи, владельцы Гомельского имения, также украшали парк лабиринтом из елей, чтобы удивлять своих гостей. И Гомельский дворцово-парковый ансамбль продолжает традиции прошлых лет", - подчеркнули в государственном учреждении.
Прогулки по затейливым тропинкам обещают также встречи с поселившимися в лабиринте величественными и грациозными павлинами. "Эти птицы издавна считались символами роскоши и богатства. За красоту и яркость их называли жар-птицами", - отметили в дворцово-парковом ансамбле.
"Интерактивная площадка станет красивым подарком гомельчанам и гостям города ко Дню Независимости Беларуси", - убеждены организаторы.-0-
Фото Гомельского дворцово-паркового ансамбля
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Площадка размещена в южной части парка. Основной элемент "Зеленого лабиринта" - ель обыкновенная. Каскад стен и главное пространство сформированы из более чем 1 тыс....
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)