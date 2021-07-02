Источник материала: БелТА

2 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском дворцово-парковом ансамбле 2 июля начинает работу интерактивная площадка "Зеленый лабиринт", сообщили БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении.

Площадка размещена в южной части парка. Основной элемент "Зеленого лабиринта" - ель обыкновенная. Каскад стен и главное пространство сформированы из более чем 1 тыс. деревьев. На тропинках лабиринта - уютные домики-инсталляции сказочных существ, пришедших из мифов, легенд и чудесных историй, рассказанных великими писателями: гномов, эльфов, хоббитов и фей. У гостей будет возможность заглянуть и в домик Бабы-яги.

Организаторы напомнили: в XVIII-XIX веках лабиринты из живой изгороди были традиционным украшением многих дворцовых садов и парковых комплексов Европы, а прогулка среди запутанных тропинок превращалась в весьма популярное развлечение для аристократии. "Князья Паскевичи, владельцы Гомельского имения, также украшали парк лабиринтом из елей, чтобы удивлять своих гостей. И Гомельский дворцово-парковый ансамбль продолжает традиции прошлых лет", - подчеркнули в государственном учреждении.

Прогулки по затейливым тропинкам обещают также встречи с поселившимися в лабиринте величественными и грациозными павлинами. "Эти птицы издавна считались символами роскоши и богатства. За красоту и яркость их называли жар-птицами", - отметили в дворцово-парковом ансамбле.

"Интерактивная площадка станет красивым подарком гомельчанам и гостям города ко Дню Независимости Беларуси", - убеждены организаторы.-0-





Фото Гомельского дворцово-паркового ансамбля