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Обновленный мост через канал Огинского ввели в эксплуатацию в Пинском районе

02.07.2021 09:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе завершен капитальный ремонт автомобильного моста через канал Огинского - такой подарок дорожные строители сделали местным жителям и автомобилистам ко Дню Независимости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Мост находится на 58-м км автомобильной дороги Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин и связывает между собой деревни Валище и Озаричи. К ремонту сооружения специалисты филиала "Мостоотряд №58" ОАО "Мостострой" приступили в прошлом году. Работы финансировались из республиканского бюджета в соответствии с государственной программой по развитию и содержанию автомобильных дорог, сметная стоимость строительства составила более Br1,5 млн.

В процессе реконструкции возросли габариты мостового сооружения и его нормативная нагрузка. Дорожники выполнили уширение пролетного строения, усилили существующие опоры путем устройства монолитной защитной рубашки. Длина обновленного моста увеличилась до 34,51 м, площадь составила 408,11 кв.м.

Всего в Брестской области насчитывается 416 мостов и путепроводов общей протяженностью 16,5 тыс. м погонных. Подавляющее большинство мостовых сооружений (86%) построено четверть века назад и более. В том числе 189 сооружений старше 50 лет. Ряд объектов вошел в сформированный Министерством транспорта и коммуникаций перечень из более 30 мостовых сооружений страны, требующих первоочередного ремонта.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В процессе реконструкции возросли габариты мостового сооружения и его нормативная нагрузка. Дорожники выполнили уширение пролетного строения, усилили...
 
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