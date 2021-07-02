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Около 82% плана по текущему ремонту улиц и дорог Минска выполнено

02.07.2021 09:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 82% запланированных работ по текущему ремонту и содержанию улично-дорожной сети Минска выполнено. Об этом сообщил генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский сегодня на заседании рабочей группы по содержанию и благоустройству территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня в Минске текущий ремонт проведен на 895 тыс. кв.м улично-дорожной сети. Выполнено около 82% работ", - сказал Денис Глинский.

В том числе ямочный ремонт выполнен на 134 тыс. кв.м, ремонт тротуаров - на 50 тыс. кв.м, колейность устранена на 3 тыс. кв.м. Обновлено 27 км бортового камня.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"На сегодня в Минске текущий ремонт проведен на 895 тыс. кв.м улично-дорожной сети. Выполнено около 82% работ", - сказал генеральный директор ГПО "Горремавтодор...
 
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