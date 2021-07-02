|
Около 82% плана по текущему ремонту улиц и дорог Минска выполнено
02.07.2021 09:35 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 82% запланированных работ по текущему ремонту и содержанию улично-дорожной сети Минска выполнено. Об этом сообщил генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский сегодня на заседании рабочей группы по содержанию и благоустройству территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.
"На сегодня в Минске текущий ремонт проведен на 895 тыс. кв.м улично-дорожной сети. Выполнено около 82% работ", - сказал Денис Глинский.
В том числе ямочный ремонт выполнен на 134 тыс. кв.м, ремонт тротуаров - на 50 тыс. кв.м, колейность устранена на 3 тыс. кв.м. Обновлено 27 км бортового камня.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"На сегодня в Минске текущий ремонт проведен на 895 тыс. кв.м улично-дорожной сети. Выполнено около 82% работ", - сказал генеральный директор ГПО "Горремавтодор...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)