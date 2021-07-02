Дорожную разметку в Минске сегодня нанесут на 6 участках

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на шести участках улично-дорожной сети сегодня нанесут разметку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Запланированы работы на ул.Харьковской, Бетонном проезде, ул.Веры Хоружей, ул.Неманской, ул.Слободской, ул.Уборевича.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-