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Дорожную разметку в Минске сегодня нанесут на 6 участках

02.07.2021 09:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на шести участках улично-дорожной сети сегодня нанесут разметку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Запланированы работы на ул.Харьковской, Бетонном проезде, ул.Веры Хоружей, ул.Неманской, ул.Слободской, ул.Уборевича.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Запланированы работы на ул.Харьковской, Бетонном проезде, ул.Веры Хоружей, ул.Неманской, ул.Слободской, ул.Уборевича.
 
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