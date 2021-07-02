Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 21.00 мобильные датчики будут контролировать скорость на ул.Ташкентской (в районе моста через реку Свислочь) и ул.Чкалова, 1 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 контроль скорости будет проходить на 53-м км МКАД (90 км/ч); пр.Независимости, 99 (60 км/ч); пр.Партизанском, 75 (60 км/ч); ул.Орловской, 80 (60 км/ч); пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

С 19.30 до 3.00 датчики будут контролировать скорость на пр.Партизанском, 108, к.2 (60 км/ч); ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч); ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), пр.Партизанском, 8 (60 км/ч).

ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-