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Почтальонов Минска мотивируют для работы с населением по теме ремонта почтовых ящиков

02.07.2021 10:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичных почтальонов будут стимулировать для проведения агитации среди населения на ремонт почтовых ящиков. Об этом сообщила начальник производства "Минская почта" Людмила Шиманская сегодня на заседании рабочей группы по содержанию и благоустройству территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

С работниками почтовых отделений уже проведена разъяснительная работа. "Со следующей недели почтальоны пойдут по жильцам, чтобы предлагать заключать договоры. Оплата - после выполнения ремонта. Ранее работы проводились только после предоплаты", - сказала Людмила Шиманская.

Ранее по жилым домам столицы было распространено около 140 тыс. информационных листовок, в которых минчане могли узнать об условиях оказания услуги и стоимости. Ремонт почтового ящика, по словам начальника производства, обойдется в Br10, причем из них Br5 будет выплачено как раз почтальону, который уговорит человека на ремонт, примет от него заявку, а впоследствии - оплату.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Со следующей недели почтальоны пойдут по жильцам, чтобы предлагать заключать договоры. Оплата - после выполнения ремонта. Ранее работы проводились только после...
 
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