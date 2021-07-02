Источник материала: БелТА

2 июля, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области зарегистрировано порядка 600 тыс. транспортных средств. Такое число озвучил сегодня председатель облисполкома Геннадий Соловей на открытии нового административного здания отдела ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор отметил, что в канун Дня Независимости в регионе открываются новые и обновленные объекты, в том числе связанные с дорожно-транспортной инфраструктурой. Это и мост через Днепр в Рогачеве, и транспортная артерия в Гомеле. Благоустраиваются улицы, дороги, дворовые территории. Ведь создание безопасных условий для жизни людей, деятельности предприятий и организаций - приоритет.

"Всего в Гомельской области зарегистрировано порядка 600 тыс. транспортных средств. И каждый год это число растет. Неизменной остается задача - обеспечить безопасность дорожного движения", - подчеркнул Геннадий Соловей.

Он обратил внимание: государство прикладывает все усилия, чтобы водители, пассажиры чувствовали себя комфортно и безопасно на дорогах. "Службы ГАИ достойно справляются с вызовами, с которыми приходится сталкиваться, в любое время суток, при любой погоде", - добавил руководитель области.

Как было отмечено, на протяжении долгого времени отдел ГАИ располагался в одноэтажном здании барачного типа. Начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев подчеркнул: прежнее строение устарело во всех смыслах, не соответствовало современным требованиям. Было принято решение выделить правоохранителям бывшее здание ПМК 1982 года постройки. Ремонт начали в ноябре прошлого года.

"Сотрудники Госавтоинспекции несут службу 24 часа в сутки. Для многих место работы - это второй дом. И в обновленном двухэтажном здании созданы все необходимые условия для работы специалистов, приема граждан и оказания им необходимых услуг. Уверен, что в новых условиях качество обслуживания будет на порядок выше", - сказал Александр Васильев. Он добавил, что новоселье для сотрудников ГАИ - это и хороший подарок к 85-летию со дня образования Госавтоинспекции Беларуси.

В целом в зоне обслуживания ОГАИ ОВД Жлобинского райисполкома Жлобинский, Рогачевский, Кормянский и частично Буда-Кошелевский районы, по территориям которых ездят почти 90 тыс. автомобилей, мотоциклов.-0-