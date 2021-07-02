Ясли-сад открывается в столичном микрорайоне Домбровка

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ясли-сад открывают сегодня в столичном микрорайоне Домбровка на ул.Владислава Голубка, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Новое учреждение образования рассчитано на 230 детей, сформировано 12 групп.

Здание состоит из двух трехэтажных блоков. Его фасад гармонично сливается с другими объектами на ул.Владислава Голубка - ул.Аладовых. Он покрашен в серый оттенок с добавлением ярких рисунков.

В объекте оборудованы групповые комнаты, универсальный, музыкальный и физкультурный залы для проведения в них учебных, спортивных и развлекательных мероприятий, компьютерная игровая, медицинские помещения, постирочная, пищеблок, административно-хозяйственные и вспомогательные комнаты. Есть также бассейн площадью 95x95 кв.м, где детей дошкольного возраста будут обучать плаванию.

Территория сада тоже благоустроена. На ней разместили игровые и физкультурные площадки с современным оборудованием, также обустроено место для обучения малышей правилам дорожного движения.-0-